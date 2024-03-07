Bugün hangi maçlar var? 7 Mart 2024 Perşembe maç programı

7 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turu maçlarının heyecanı yaşanacak.
7 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.
İşte bugünün maç programı...
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Sparta Prag - Liverpool
20:45 Roma - Brighton & Hove Albion
20:45 Karabağ - Bayer Leverkusen
23:00 Benfica - Rangers
23:00 Milan - Slavia Prag
23:00 Freiburg - West Ham United
23:00 Marsilya - Villarreal
UEFA Konferans Ligi
20:45 Olympiakos - Maccabi Tel Aviv
20:45 Ajax - Aston Villa
20:45 Molde - Club Brugge
20:45 Sturm Graz - Lille
23:00 Servette - Viktoria Plzen
23:00 Maccabi Haifa - Fiorentina
23:00 Dinamo Zagreb - PAOK
23:00 Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe