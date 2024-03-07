Bugün hangi maçlar var? 7 Mart 2024 Perşembe maç programı
ensonhaber.com

7 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turu maçlarının heyecanı yaşanacak.

7 Mart 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.

İşte bugünün maç programı...

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Sparta Prag - Liverpool

20:45 Roma - Brighton & Hove Albion

20:45 Karabağ - Bayer Leverkusen

23:00 Benfica - Rangers

23:00 Milan - Slavia Prag

23:00 Freiburg - West Ham United

23:00 Marsilya - Villarreal

UEFA Konferans Ligi

20:45 Olympiakos - Maccabi Tel Aviv

20:45 Ajax - Aston Villa

20:45 Molde - Club Brugge

20:45 Sturm Graz - Lille

23:00 Servette - Viktoria Plzen

23:00 Maccabi Haifa - Fiorentina

23:00 Dinamo Zagreb - PAOK

23:00 Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe