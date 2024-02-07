Bugün hangi maçlar var? 7 Şubat 2024 Çarşamba maç programı
ensonhaber.com

7 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası, Asya Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere FA Cup ve Fransa Kupası'nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

7 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

14:30 Sivasspor - Konyaspor

17:30 Başakşehir FK - Hatayspor

20:30 Lyon - Lille

20:45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

22:30 Le Puy - Stade Lavallois

22:30 RC Strasbourg - Le Havre

22:30 Saint-Priest - Valenciennes

22:30 Montpellier - Nice

22:45 Saarbrücken - Mönchengladbach

22:45 Nottingham Forest - Bristol City

23:00 Aston Villa - Chelsea

23:10 PSG - Brest

23:30 Atletico Madrid - Athletic Bilbao