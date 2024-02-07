Bugün hangi maçlar var? 7 Şubat 2024 Çarşamba maç programı

7 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Ziraat Türkiye Kupası, Asya Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere FA Cup ve Fransa Kupası'nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
7 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
14:30 Sivasspor - Konyaspor
17:30 Başakşehir FK - Hatayspor
20:30 Lyon - Lille
20:45 Gaziantep FK - Fenerbahçe
22:30 Le Puy - Stade Lavallois
22:30 RC Strasbourg - Le Havre
22:30 Saint-Priest - Valenciennes
22:30 Montpellier - Nice
22:45 Saarbrücken - Mönchengladbach
22:45 Nottingham Forest - Bristol City
23:00 Aston Villa - Chelsea
23:10 PSG - Brest
23:30 Atletico Madrid - Athletic Bilbao