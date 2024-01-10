Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 10 Ocak 2024 Çarşamba maç programı
ensonhaber.com

10 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından araştırılmaya başladı.

Bugün oynanacak maçları merak edenler konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Arama motorlarında "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları yanıt aramaya başladı.

Bugün, Trendyol Süper Lig, İtalya Kupası, Yunanistan Kupası, İspanya Süper Kupası ve İngiltere Lig Kupasında birbirinden keyifli maçlar oynanacak.

10 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Trendyol Süper Lig

17:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

17:00 Hatayspor - Gaziantep FK

20:00 Fenerbahçe - Konyaspor

20:00 Adana Demirspor - İstanbulspor

İspanya Süper Kupası

22:00 Real Madrid - Atletico Madrid

İngiltere Lig Kupası

23:00 Liverpool - Fulham

İtalya Kupası

20:00 Lazio - Roma

23:00 Milan - Atalanta

Yunanistan Kupası

16:00 Panserraikos - Asteras Tripolis

18:00 Volos NFC - PAOK

20:30 AEK Atina - Aris Saloniki

22:30 Panathinaikos - Olympiakos