Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 10 Ocak 2024 Çarşamba maç programı

10 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından araştırılmaya başladı.
Bugün oynanacak maçları merak edenler konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Arama motorlarında "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları yanıt aramaya başladı.
Bugün, Trendyol Süper Lig, İtalya Kupası, Yunanistan Kupası, İspanya Süper Kupası ve İngiltere Lig Kupasında birbirinden keyifli maçlar oynanacak.
10 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Trendyol Süper Lig
17:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor
17:00 Hatayspor - Gaziantep FK
20:00 Fenerbahçe - Konyaspor
20:00 Adana Demirspor - İstanbulspor
İspanya Süper Kupası
22:00 Real Madrid - Atletico Madrid
İngiltere Lig Kupası
23:00 Liverpool - Fulham
İtalya Kupası
20:00 Lazio - Roma
23:00 Milan - Atalanta
Yunanistan Kupası
16:00 Panserraikos - Asteras Tripolis
18:00 Volos NFC - PAOK
20:30 AEK Atina - Aris Saloniki
22:30 Panathinaikos - Olympiakos