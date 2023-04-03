Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? İşte 3 Nisan Kabine Toplantısı gündemi ve konuları... Son olarak Mart ayının ilk haftasında gerçekleşen Kabine Toplantısı, Nisan ayına girilmesiyle birlikte merak konusu oldu. Bugün Kabine Toplantısı’nın olup olmayacağı ve gündem konuları araştırılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı eşliğinde Beştepe’de düzenlenen ve pazartesi günüyle bütünleşen Kabine Toplantısı, ayda iki kez düzenleniyor ve yeni kararlar alınıyor.

Ülke gündemi, siyaset ve ekonomi gibi önemli konuların bulunduğu Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.

Son dönemde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili atılacak adımlar, seçim, ekonomi gibi konuların yer alacağı düşünülüyor.

Son Kabine Toplantısı 6 Mart tarihinde gerçekleşmişti. Bugün toplantının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Peki bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı'nda hangi konular yer alacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Geçtiğimiz hafta programda bulunmayan Kabine Toplantısı’nın bugün yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında toplantı saati belli olacaktır.

Kabine Toplantısı genellikle saat 15:30 - 16:00 saatleri arasında başlıyor. Gündemin yoğunluğuna göre toplantı süresi değişiklik gösteriyor.

Kabine Toplantısı'nda hangi konular yer alacak?

Bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı’nda, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin, dış politika ve ekonomi konularının yer alması bekleniyor.

Deprem konutlarının yanı sıra düşük ve orta gelirli konut projeleri de Kabine Toplantısı’nda ele alınacak.

Diğer yandan öncesinde duyurulan vergi affı için başvuru detayları, 90 bin taşerona kadro ve 7. Yargı paketi hakkında bilgi verileceği bekleniyor.