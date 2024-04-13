Bugün kimin maçı var? 13 Nisan Cumartesi maç takvimi

Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
13 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.
İnternette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları yanıt arıyor.
Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Trendyol Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - Konyaspor
16:00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19:00 Beşiktaş - Samsunspor
19:00 Adana Demirspor - Kayserispor
TFF 1. Lig
13:30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği
16:00 Boluspor - Ümraniyespor
19:00 Altay - Çorum FK
Premier Lig
14:30 Newcastle United - Tottenham
17:00 Nottingham Forest - Wolverhampton
17:00 Manchester City - Luton Town
17:00 Brentford - Sheffield United
17:00 Burnley - Brighton & Hove Albion
19:30 Bournemouth - Manchester United
La Liga
15:00 Atletico Madrid - Girona
17:15 Rayo Vallecano - Getafe
19:30 Mallorca - Real Madrid
22:00 Cadiz - Barcelona
Ligue 1
18:00 RC Strasbourg - Reims
22:00 Rennes - Toulouse
Bundesliga
16:30 Bayern Münih - Köln
16:30 Bochum - Heidenheim
16:30 Mönchengladbach - Borussia Dortmund
16:30 Mainz 05 - Hoffenheim
16:30 RB Leipzig - Wolfsburg
19:30 Stuttgart - Eintracht Frankfurt
Serie A
16:00 Lecce - Empoli
19:00 Torino - Juventus
21:45 Bologna - Monza