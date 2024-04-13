Bugün kimin maçı var? 13 Nisan Cumartesi maç takvimi Futbolseverler 13 Nisan 2024 Cumartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçların programı..

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Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

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Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Trendyol Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - Konyaspor

16:00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK

19:00 Beşiktaş - Samsunspor

19:00 Adana Demirspor - Kayserispor

TFF 1. Lig

13:30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği

16:00 Boluspor - Ümraniyespor

19:00 Altay - Çorum FK

Premier Lig

14:30 Newcastle United - Tottenham

17:00 Nottingham Forest - Wolverhampton

17:00 Manchester City - Luton Town

17:00 Brentford - Sheffield United

17:00 Burnley - Brighton & Hove Albion

19:30 Bournemouth - Manchester United

La Liga

15:00 Atletico Madrid - Girona

17:15 Rayo Vallecano - Getafe

19:30 Mallorca - Real Madrid

22:00 Cadiz - Barcelona

Ligue 1

18:00 RC Strasbourg - Reims

22:00 Rennes - Toulouse

Bundesliga

16:30 Bayern Münih - Köln

16:30 Bochum - Heidenheim

16:30 Mönchengladbach - Borussia Dortmund

16:30 Mainz 05 - Hoffenheim

16:30 RB Leipzig - Wolfsburg

19:30 Stuttgart - Eintracht Frankfurt

Serie A

16:00 Lecce - Empoli

19:00 Torino - Juventus

21:45 Bologna - Monza