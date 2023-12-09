Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cumartesi maç programı...
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Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programı hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.

Cumartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde birbirinden zorlu ve keyifli maçlar sizleri bekliyor.

Peki, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Trendyol Süper Lig

13:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük

16:00 Samsunspor - Kasımpaşa

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

TFF 1. Lig

13:30 Bandırmaspor - Kocaelispor

13:30 Bodrum FK - Tuzlaspor

16:00 Ümraniyespor - Keçiörengücü

19:00 Sakaryaspor - Giresunspor

İngiltere Premier Lig

15:30 Crystal Palace - Liverpool

18:00 Sheffield United - Brentford

18:00 Manchester United - Bournemouth

18:00 Brighton & Hove Albion - Burnley

18:00 Wolverhampton - Nottingham Forest

20:30 Aston Villa - Arsenal

İspanya La Liga

16:00 Deportivo Alaves - Las Palmas

18:15 Real Betis - Real Madrid

20:30 Villarreal - Real Sociedad

23:00 Mallorca - Sevilla

İtalya Serie A

17:00 Hellas Verona - Lazio

20:00 Atalanta - Milan

22:45 Inter - Udinese

Almanya Bundesliga

17:30 Heidenheim - Darmstadt 98

17:30 Werder Bremen - Augsburg

17:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih

17:30 Union Berlin v Mönchengladbach

17:30 Wolfsburg - Freiburg

20:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig

Fransa Ligue 1

19:00 Rennes - Monaco

23:00 PSG - Nantes