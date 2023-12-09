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Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cumartesi maç programı...

Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cumartesi maç programı... Futbolseverler 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçları ilgiyle takip ediyor. İşte 9 Aralık 2023 Cumartesi günü oynanacak maçların programı…

ensonhaber.com Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programı hakkında arama yapmaya başladı. Futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi. Cumartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik. Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde birbirinden zorlu ve keyifli maçlar sizleri bekliyor. Peki, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Trendyol Süper Lig 13:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük 16:00 Samsunspor - Kasımpaşa 19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe TFF 1. Lig 13:30 Bandırmaspor - Kocaelispor 13:30 Bodrum FK - Tuzlaspor 16:00 Ümraniyespor - Keçiörengücü 19:00 Sakaryaspor - Giresunspor İngiltere Premier Lig 15:30 Crystal Palace - Liverpool 18:00 Sheffield United - Brentford 18:00 Manchester United - Bournemouth 18:00 Brighton & Hove Albion - Burnley 18:00 Wolverhampton - Nottingham Forest 20:30 Aston Villa - Arsenal İspanya La Liga 16:00 Deportivo Alaves - Las Palmas 18:15 Real Betis - Real Madrid 20:30 Villarreal - Real Sociedad 23:00 Mallorca - Sevilla İtalya Serie A 17:00 Hellas Verona - Lazio 20:00 Atalanta - Milan 22:45 Inter - Udinese Almanya Bundesliga 17:30 Heidenheim - Darmstadt 98 17:30 Werder Bremen - Augsburg 17:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih 17:30 Union Berlin v Mönchengladbach 17:30 Wolfsburg - Freiburg 20:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig Fransa Ligue 1 19:00 Rennes - Monaco 23:00 PSG - Nantes