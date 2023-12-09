Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cumartesi maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçlarının programı hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.
Cumartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde birbirinden zorlu ve keyifli maçlar sizleri bekliyor.
Peki, 9 Aralık 2023 Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Trendyol Süper Lig
13:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük
16:00 Samsunspor - Kasımpaşa
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
TFF 1. Lig
13:30 Bandırmaspor - Kocaelispor
13:30 Bodrum FK - Tuzlaspor
16:00 Ümraniyespor - Keçiörengücü
19:00 Sakaryaspor - Giresunspor
İngiltere Premier Lig
15:30 Crystal Palace - Liverpool
18:00 Sheffield United - Brentford
18:00 Manchester United - Bournemouth
18:00 Brighton & Hove Albion - Burnley
18:00 Wolverhampton - Nottingham Forest
20:30 Aston Villa - Arsenal
İspanya La Liga
16:00 Deportivo Alaves - Las Palmas
18:15 Real Betis - Real Madrid
20:30 Villarreal - Real Sociedad
23:00 Mallorca - Sevilla
İtalya Serie A
17:00 Hellas Verona - Lazio
20:00 Atalanta - Milan
22:45 Inter - Udinese
Almanya Bundesliga
17:30 Heidenheim - Darmstadt 98
17:30 Werder Bremen - Augsburg
17:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih
17:30 Union Berlin v Mönchengladbach
17:30 Wolfsburg - Freiburg
20:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig
Fransa Ligue 1
19:00 Rennes - Monaco
23:00 PSG - Nantes