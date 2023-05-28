Bugün Nüfus Müdürlüğü açık mı? 28 Mayıs Pazar nüfus müdürlükleri çalışma saatleri 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Türkiye genelinde oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanmak için kimlik kartına ihtiyacı olan vatandaşlar nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki bugün nüfus müdürlükleri açık mı? İşte 28 Mayıs Pazar günü nüfus müdürlükleri çalışma saatleri...

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına geçiyor. 14 Mayıs'ta salt çoğunluğu sağlanamadığı için cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Bugün 60 milyondan fazla vatandaş, cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçim yapacak. Seçim günü yasakları nedeniyle birçok kurum ve kuruluşların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle nüfus müdürlüğünde işi olanlar 28 Mayıs 2023 Pazar günü nüfus müdürlükleri çalışma saatlerini araştırıyor. Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu nüfus müdürlüklerine ilişkin açıklamada bulundu. Peki bugün Nüfus Müdürlüğü açık mı? İşte 28 Mayıs Pazar günü nüfus müdürlükleri çalışma saatleri... 28 Mayıs Pazar Nüfus Müdürlükleri açık mı? Seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, "Bir öncekinde uzun sürmekteydi bu sefer seri sürmekte. 81 ilden aldığımız bilgilere göre sorun yoktur. Kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır. Kimlik kartı ihtiyacı olursa nüfus müdürlüklerimiz açıktır" dedi. Bakan Soylu’nun açıklamasıyla bugün nüfus müdürlüklerinin hizmet verdiği netleşti.