Bugün PTT ve kargolar açık mı? 28 Ekim kargolar dağıtım yapacak mı?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, resmi tatil öncesinde kargo hizmetleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı.

Kargo bekleyen ve gönderi yapmayı planlayan vatandaşlar, 28 Ekim’in kargo şirketleri için nasıl geçeceğini merak ediyor.

PTT, MNG, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo gibi önde gelen firmaların durumları, arama motorlarında sıkça sorgulanıyor.

28 Ekim’de birçok kurum yarım gün tatil olacak. Peki, PTT ve kargolar bugün açık mı? Dağıtım yapılacak mı? İşte merak edilenler…

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek.

Bu kapsamda, 28 Ekim Cumartesi günü yarım gün tatil olacağından, bankalar, borsalar, PTT ve kargo hizmetleri de yarım gün çalışacak.

28 Ekim Cuma günü ise kargo şirketleri, öğle saatlerine kadar dağıtım yapmaya devam edecek.