Bugün teravih saat kaçta? 14 Mart Perşembe teravih saatleri Ramazan ayında kılınan teravih namazı için camilerin yolunu tutacak olan müminler, ''Bugün teravih namazı ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mart Perşembe 2024 teravih saatleri...

ensonhaber.com

On bir ayın sultanı Ramazan boyunca kılınan nafile bir namaz olan teravih namazı, iftarın ardından eda ediliyor.

Bu akşam da camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca müslüman, yaşadığı ilin namaz saatlerini araştırıyor.

Teravih namazı saatlerini öğrenmek isteyenler, 2024 Ramazan imsakiyesine göz atıyor.

Peki bu gece teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 14 Mart Perşembe 2024 illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...

Teravih saatleri 2024

İstanbul: 20.36

Ankara: 20.19

İzmir: 20.40

Ramazan İmsakiyesi 2024