Bunu sadece dahiler bulabiliyor! 7 saniyede farklı olan saati bul, dahi olduğunu kanıtla… Birbirinin aynısı ardı ardına sıralanmış olan bu saatlerden farklı olanı dahi olanlar şıp diye buluyor. Sende dahi olduğunu kanıtlamak istiyorsan işte fırsat. Bakalım farklı olan saati bulabilecek misin?

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Birbirinin tıpa tıp aynısı olan bu saatlerin arasna gizlenmiş olan farklı saati dahi olanlar eliyle koymuş gibi buluyor. Bu optik illüzyo testi ile IQ’nuzu kanıtlamak için sadece 7 saniyeniz var.

Birçok farlı çeşidi olan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Bu test ile farklı olanı bulmadaki hızınızı ortaya koayacaksınız.

Hazırsanız başlıyoruz, unutmayın sadece 7 saniyeniz var…

Resimdeki farklı olan saati 7 saniye içinde bulabildiyseniz tebrikler sizde dahi sınıfındasınız. Birbirinin aynısı olan bu saatlerin arasından farklı olanı bulma becerinizde IQ’nuzun yüksek olduğunu bir kere daha kanıtladınız.

Eğer farklı olan saati bulamadıysanız hiç üzülmeyin! Resimde ustaca gizlenmiş olan saati sizler için işaretledik. İşte, farklı olan saat: