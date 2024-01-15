Bununda sınavı olmaz! Hacettepe Üniversitesi’nde şaşırtan sınav alanı… Hacettepe Üniversitesi’nde bununda sınavı olmaz dedirtecek alan için ilan açtı. Sınavın şartı ise dayanıklı ve sağlıklı olmak. İşte, sınavla alım yapılacak olan o alan…

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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü canlı model alımı için ilan yayımladı. Alınacak olan modelin sınava tabii tutulacak olması ise “Onun içinde sınav mı olur” dedirtti.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün yayımladığı ilana göre Güzel Sanatlar Fakültesi'nde saat ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere 4 adet canlı model aranıyor. Adayların en az lise mezun olmaları vücut bütünlüğüne sahip olmaları isteniyor.

Başvuracak olan adayları, uzun ve hareketsiz duruşlar sergilemesi için sağlığının elverişli olup olmadığı belirtmek için ise tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu alması gerekiyor. Ayrıca, canlı manken başvurularında KPSS şartı aranmıyor.

Başvuru tarihi ve yeri

Başvurular ise 5 iş günü içinde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yer alan Personel İşleri Bürosuna eksiksiz belgelerle şahsen yapılması gerekiyor.

Başvuru tarihinin 15 Ocak'ta başlayıp 19 Ocak'ta biteceği duyurulan ilanda sözlü sınavın ise 23 Ocak'ta yapılacağı bilgisi belirtiliyor.

Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan 4 aday ise 7 gün içinde işbaşı yapacak