Burger King tarihe karışıyor! İşte yepyeni isim… Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, Türkiye'de büyük bir değişikliğe gidiyor. Burger King ismi tarihe karıştı! İşte yeni adı…

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, Türkiye'de büyük bir değişikliğe giderek marka adını 'Börgır' olarak güncelledi.

Bu değişiklik, markanın yerel kültüre daha yakın bir izlenim bırakma çabası olarak yorumlanıyor.

Yeni ismini sosyal medya hesaplarından duyuran zincir, artık müşterilerine 'Börgır' adıyla hizmet veriyor.

MENÜLER TÜRKÇELEŞEBİLİR

Bu adımın sadece isim değişikliğiyle sınırlı kalmayacağı düşünülüyor. Tahminlere göre, menülerde de Türkçeleşmiş isimler görebileceğiz.

Burger King, 4 Aralık 1954 tarihinde Miami’de ilk restoranını açarak fast food dünyasına adım attı. Türkiye'de ise Burger King’in serüveni 7 Mart 1995’te başladı.

Etiler’de açılan ilk restoranıyla Türk fast food sahnesine giriş yapan markanın tanıtımı, ATA Grubu'na bağlı TAB Gıda Sanayi A.Ş. tarafından yapıldı.