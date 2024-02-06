Burnunuza dokunmadan bir kez daha düşünün! Meğer o hastalık parmaklardan beyne geçiyormuş… Bilim insanları tarafından yeni bir keşif kaydedildi. Burnunuza dokunmak o hastalığa direkt davetiye çıkartıyormuş. İşte, burnunuza dokunmadan önce bir kez daha düşünmenize neden olacak olan o hastalık…

ensonhaber.com

Belki de çoğu zaman istem dışı olarak yaptığımız hareketler ne yazık ki sağlığımıza da zarar verebiliyor.

Bu istem dışı hareketlerin başında gelen burun karıştırmak, çeşitli sebeplerle ortaya çıkabiliyorken aslında bu eylem sağlığımız açışından ciddi tehlikeler barındırıyormuş.

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda burun karıştırma ile Alzheimer hastalığı arasında bağlantı tespit edildi.

Çalışma kapsamında, bir kişinin burnunu karıştırmasıyla bakterilerin, virüslerin ve mantarların beyne direkt olarak gidebileceği ve bu durumunda demans olasılığına neden olabileceği öne sürüldü.

Bir daha ellerinizi sürmeyeceksiniz...

Burnunuzu karıştırdığında burun boşluğuna giren dış, zararlı patojenlerin beyne giderek iltihaplanmalara yol açabiliyor.

Bu iltihaplanmanın ise beyinde, Alzheimer hastalığı tanısı alan kişilerin beyinlerinde ayırt edici bir özellik olan amiloid beta proteinlerinin zararlı bir şekilde birikmesine neden olduğu gösteriliyor.

Birçok yere temas eden ve çeşitli mikroplarla kaplı olan ellerin burunla teması, potansiyel olarak tehlikeli bakterilerin burnunuza girmesine ve yol boyunca ilerlemesine ve sonunda beyne ulaşmasına sebep olur.

Bu durum, iltihaplanmaya ve Alzheimer dahil nörodejeneratif hastalıkların gelişmesine katkıda bulunabilir.