BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024: Bursa Belediye Başkanı kim oldu? Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi parti? Mahalli İdareci seçimlerinde oy verme işlemlerinin son bulmasıyla birlikte sayımlar başladı. Seçmenler yaşadıkları illerin sonuçlarını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Peki Bursa’da kim kazandı? Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi parti oldu? İşte, Bursa’da seçim sonuçlarında son durum…

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Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verme işleminin son bulmasıyla sayımlar yapılmaya başlandı.

Yayın yasağının son bulmasıyla birlikte, seçim sonuçları canlı olarak takip edilmeye başlandı.

2019 yılında gerçekleştirilen seçim sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanı AK Parti adayı Alinur Aktaş olarak belirlenmişti.

Peki 2024 yılı yerel seçim sonuçlarına göre Bursa’da kim kazandı? Bursa Belediye Başkanı kim oldu? İşte, detaylar…

Bursa yerel seçim sonuçları 2024

Bursa'da sandıkların kapanmasıyla oy sayımı tüm hızıyla başladı.

Sandıklar bir bir açılmaya devam ederken yayın yasağının son bulmasıyla birlikte, il ve ilçelerdeki seçim sonuçlarına anlık ve güncel olarak haberimizden ulaşabilirsiniz.