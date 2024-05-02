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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 2 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 2 Mayıs BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 2 Mayıs 2024 Perşembe su kesintisi ve arıza sorgulama…