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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelerde oturanlar dikkat! İşte 19 Mart BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O ilçelerde oturanlar dikkat! İşte 19 Mart BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 19 Mart 2024 Salı su kesintisi ve arıza sorgulama…