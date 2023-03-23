Bütün emeklilere zam geldi mi? 7500 üstü maaşlar da artacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını 2 bin lira artırılarak 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Zammın bütün emeklilere yansıyıp yansımayacağı ise merak konusu. Bütün emeklilere zam geldi mi? 7500 üstü maaşlar da artacak mı? soruları gündeme geldi. Peki, zam bütün emeklilere mi yapıldı? İşte ayrıntılar...

Ramazan ayı, bereketiyle geldi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli vatandaşların yüzünü güldürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "En düşük emekli maaşının 5.500 TL taban aylığının düşük kaldığı fikrindeyim. Bu konuda çalışmalara başladık. Bu konuda alternatif çalışmalarımız var. Bayram ikramiyesi için çalışmalarımız var. Düzenleme konusunda ayrıntılı çalıştım." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına zam kararını açıkladı. Buna göre yüzde 36 oranında bir artışla minimum maaş 7 bin 500 lira oldu.

En düşük emekli maaşından fazla maaş alanlar yani yüksek emekli maaşı alanlar bu zamdan faydalanacak mı merak konusu oldu. Bu kapsamda "Bütün emeklilere zam geldi mi? 7500 üstü maaşlar da artacak mı?" gibi sorular araştırılıyor.

Peki, tüm emeklilere zam geldi mi? İşte detaylar...

Emekliye Ramazan zammı

EYT'lileri de kapsayan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu. Yüzde 36'lık zammın yalnızca 7 bin 500 liradan az maaş alanlar için geçerli olması bekleniyor.

Bütün emekli maaşlarının zammı için yaz aylarını beklemek gerekiyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.