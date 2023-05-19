Büyükşehir memuruna müjde! Memur kira yardımı ne zaman, ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çalışan memurların yüzünü güldürecek haber geldi. Memura kira yardımı ödeneği binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, memur kira yardımı ne zaman, ne kadar ödenecek? İşte detaylar...

Memur zammının ardında kira yardımı müjdesi de geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükşehirlerde yaşayan kiracı memurların cebini rahatlatan haberi duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde yaşayan memurlar, ödenekten faydalanarak kiralarını ödeyebilecek. Polis, öğretmen, hemşire ve binlerce memur kira yardımına ilişkin detayları araştırıyor. Peki, memura kira yardımı ne zaman? Memur kira desteği kaç TL? Memur kira yardımı şartları neler, ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar... Memura kira desteği ne zaman, ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadini verdi. Katıldığı toplantıda fahiş kira artışlarıyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu ise, "Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" dedi. Memura kira yardımı başvurusu, şartları ve detaylarının seçimin akabinde netleşmesi bekleniyor.