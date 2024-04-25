Buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı desteği kaç TL? Buzağı destekleme için başvuruda bulunan vatandaşlar, destek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

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Buzağı desteği 2. dönem başvuruları devam ederken, ödeme tarihleri hak sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Buzağı desteği alacak olanlar ödemelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

2024/2 buzağı desteği ödemelerinin hayvan sahiplerine bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor.

Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen buzağı destekleme ödemesi, besicilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılıyor.

Peki, buzağı desteği ne zaman yatacak? İşte merakla beklenen o tarih...

Buzağı desteği ne zaman yatacak?

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1. döneme süresi içinde başvuramayanların, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2. dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda Buzağı desteği ödemelerinin nisan ayı içerisinde yatırılmasına dair beklenti oluşru. Fakat konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

Buzağı desteği kaç TL?

Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince gerçekleşecek olan başvurular ile 1.150 TL, 300 TL, 450 TL, 200 TL arasında değişen buzağı desteği tutarları hayvan sahiplerinin hesabına yatırılacak.