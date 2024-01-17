Buzdolabındaki kötü kokuları ondan bir kase koyarak engelleyin! Buzdolabınıza koyacağınız bir kase karbonatın yaratacağı mucizelere şaşırıp kalacaksınız. Bakın küçük bir kase karbonat neler yapıyor…

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Temizlikte sıkça tercih edilen karbonat etkileriyle ev hanımları tarafından sıkça tercih ediliyor. Karbonat çeşitli alanlarda gösterdiği etkilerle yüksek oranda memnuniyet sağlıyor.

Karbonatın çoğu kişi tarafından bilinmeyen o etkisini buzdolabınıza koyduktan sonra anlayacaksınız.

Buzdolabında oluşan kokular tarihe karışıyor…

Buzdolabı içerisinde oluşan kötü kokuyu yok etmek ve buzdolabının çok daha hijyenik bir alana dönüştürmek aslında bu kadar kolaymış. Buzdolabınızın içerisine koyacağınız küçük bir kase karbonat kokudan eser bırakmayacak.

Gıdaların raf ömrünü uzatıyor…

Karbonat, kokuyu bertaraf etmesinin yanında bir de buzdolabı içerisinde nemi almaya yardımcı olurken, gıdaların çok daha geç bozulmasına yardımcı oluyor. Ancak, buzdolabı içerisine koyduğunuz karbonatı 2 günde bir değiştirmeyi ihmal etmemeniz gerekmekte.