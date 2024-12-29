Cam Kapı Açmaya Gerek Kalmayacak: İşte Kokusuz İşkembe Çorbasının Sırrı

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İşkembe, zengin protein ve besin değerleriyle sağlıklı bir gıda kaynağıdır.

Ancak, yanlış pişirme yöntemleri kullanıldığında, kokusu rahatsız edici bir hal alabilir ve işkembe tüketilemez hale gelebilir.

İşkembeyi kokusuz ve lezzetli bir şekilde pişirmenin en önemli adımı, işkembenin doğru bir şekilde temizlenmesidir.

Temizleme işleminin ardından, işkembe uygun bir şekilde marine edilmelidir. Limon suyu, sirke veya yoğurt gibi asidik malzemelerle yapılan marinasyon, kokuyu önemli ölçüde azaltır.

İşte restoranları aratmayan işkembe çorbası tarifi:

MALZEMELER:

· 1 kg temizlenmiş işkembe

· 7 diş sarımsak

· Yarım çay bardağı sirke

· 1,5 litre su

· 4 yemek kaşığı un

· sıvı yağ

Terbiyesi için;

· 2 yemek kaşığı un

· 1 yumurta sarısı

· 2 yemek kaşığı yoğurt

· Yarım limon suyu

HAZIRLANIŞI:

İşkembe, bir saat boyunca sirkeli suda bekletilir ve ardından küp şeklinde doğranır.

Doğranan işkembeler tencereye konulup üzerine 1.5 litre su eklenir. İşkembeler bu suda pişirilir.

Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile un kavrulur. Haşlanan işkembelerin suyu, topaklanmaması için azar azar kavrulan una yedirilerek eklenir.

İşkembeler bu karışıma dökülüp kaynatılır.

15 dakika kaynadıktan sonra, arzu edilen miktarda dövülmüş sarımsak ve sirke eklenir.

Çorba kaynamaya devam ederken, terbiyesi hazırlanır. Yumurtanın sarısı, yoğurt, limon suyu ve un çırpılır ve yavaşça çorbaya ilave edilir.

10 dakika daha kaynadıktan sonra çorba servise hazır hale gelir. Dilediğiniz gibi süsleyerek afiyetle yiyebilirsiniz.