Cam silmek kabus olmaktan çıkacak! Camları uzun süre temiz tutan mucize karışım.. Camlarınızdaki kir ve lekelerden kolayca kurtulmanızı sağlayacak bir yöntem bulundu. İşte o mucize yöntem..

Kadınların sık sık yapmak zorunda kaldığı cam silme işlemi bazen kabusa dönüşebiliyor.

Kolay bir şekilde kirlenen camlar kadınların korkulu rüyası haline geliyor. Ancak cam silmeyi geciktiren bir yöntem bulundu.

Bu yöntem ile camlardaki lekeleri temizleme sorunundan kurtulacaksınız. Bu formülü kullanarak camlarınızı kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

İşte o yöntem...

Arap sabunu ve karbonat karışımı

Camlardaki lekeleri hızlı bir şekilde temizlemek için kullanabileceğiniz etkili bir formül, arap sabunu ve karbonat karışımıdır.

Arap sabunu ve karbonat karışımı ile camlarınız daha parlak ve temiz görünecek.

Bu etkili karışımı hazırlamak oldukça basit. Bir kabın içerisinde arap sabunu ve karbonatı karıştırın. Oluşan karışımı homojen bir kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra bu karışıma ılık su ilave edin.

Elde edeceğiniz bu karışımı camlarınıza uygulayın. Karışımı bir bez yardımıyla cam yüzeye yayarak iyice temizleyin.

Temizleme işleminin ardından camlarınızı bol su ile durulayın ve ardından temiz bir bezle kurulayın. Böylece camlarınızdaki lekelerin ortadan kaybolduğunu göreceksiniz.

Üstelik, bu formül camlardaki yeni kir ve leke oluşumunu da engelleyecektir.