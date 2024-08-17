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Çamaşır makinesine 1 tane atın, ne tüy kalıyor ne de kıl…

Çamaşır makinesine 1 tane atın, ne tüy kalıyor ne de kıl… Çamaşır makinesinde biriken kıllar ve tüylerle başa çıkmak bazen zor olabilir. Neyse ki, bu sorunun gerçekten etkili bir çözümü var! Bu yöntemle hem makineniz hem kıyafetleriniz tertemiz olacak.