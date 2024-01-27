Canan Karatay duyurdu: Bu eti yiyene hastalık uğramıyor Sağlıklı beslenme üzerine verdiği tavsiyeleriyle tanınan Canan Karatay, yine ezber bozdu. Hastalıklara adeta kalkan görevi gören besini duyurdu. Herkes yemeli…

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Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pastırma, çiğ tüketilen ve birçok yemeğe katılarak lezzetini artıran bir yiyecektir.

Geleneksel olarak yapılan pastırma, Türk mutfağının zengin ve köklü lezzetlerinden biridir.

Sağlıklı beslenme üzerine tavsiyeler veren Canan Karatay’ın da gözdesi olan pastırma pidelerde, fasulye yemeklerinde ve sabah kahvaltılarında sıkça tercih edilmektedir.

Pastırmanın lezzeti kadar sağlığa olan faydaları da oldukça dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, pastırmanın pişmediği için en sağlıklı et olduğunu söylüyor. İşte pastırmanın bilinmeyen faydaları…

Pastırmanın faydaları

Pastırma, Türk mutfağının geleneksel ve lezzetli bir parçası olmanın yanı sıra sağlık açısından da birçok fayda sağlayan bir besindir.

İçeriğinde bulunan yüksek protein sayesinde pastırma, kas gelişimine katkı sağlar. Aynı zamanda demir ve çinko açısından zengin olması nedeniyle vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruyucu bir etki sunar.

Pastırmanın antioksidan özellikleri, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu dış etkenlere karşı korur.

Bu özellikleriyle pastırma, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkili bir rol oynar.

Buna ek olarak, pastırma içeriğinde bulunan B vitaminleri sayesinde enerji seviyesini yükseltir ve vücudu güçlendirir.