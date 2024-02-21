Canan Karatay önerdi: Isırgan otunu böyle tüketin, vücudunuzda iltihap kalmasın… Önerdiği sağlıklı ve şifalı tarifler ile adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer vücudunuzdaki iltihabı söküp atacak olan tarifi verdi. İşte, ısırgan otunu bu şekilde tükettiğinizde sağlığınıza sağlık katacaksınız…

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Şifalı tarifleri ile bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, önerdiği faydalı bilgiler ile sağlığınızı iyileştirmek için birçok kişiye çeşitli yollar sunuyor. Karatay’ın son olarak verdiği mucize besin olarak adlandırdığı ısırgan otu ile vücudunuza iltihap uğramayacak.

Yol kenarlarında, bahçelerde, evlerde sıklıkla karşımıza çıkan ısırgan otu vücudumuzda yarattığı olumlu etkileri yok sayılmayacak kadar fazla.

Birçok yararı olan ısırgan otu, iltihap gidericiliği, idrar söktürücülüğü, böbrek taşını engelleyici ve kanı temizlemede etkili oluşuyla bilinir.

Faydaları saymakla bitmiyor...

Özellikle de doğru ve düzenli olarak tüketildiğinde vücudunuzdaki iltihabın giderilmesine yardımcı olacaktır.

Isırgan otunun içeriğindeki yüksek C vitamini ve demir içeriği vücuttaki kan hücrelerinin oluşumunu hızlandırarak kansızlık probleminin de önüne geçer.

Aynı zamanda kalp ve damar sağlığını korumada da oldukça faydalı olan ısırgan otu kemik sağlığını güçlendirmede de oldukça etkilidir.

Diş etlerinizde kanamaya yol açan iltihap problemlerini de önleyici etkisi bulunur. Astım, saman nezlesi gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının da gidericiliğinde de faydaları bulunur.

Ancak en önemli özelliklerinden biri, kanın temizlenmesine yardımcı olmasıdır. Anemi ve kronik yorgunluğun hafiflemesinde etkili bir rol oynar. Kandaki zararlı maddelerin atılmasına yardım eder.

Her derde deva ısırgan otu kürü

Isırgan otunun faydalı etkilerini vücuda taşımak için en etkili yöntemlerinden biri çorbasını yapıp tüketmektir. İşte, ısırgan otunun tüm faydalarından yararlanacağınız o çorba…

Malzemeler:

- 2 su bardağı taze ısırgan otu yaprağı

- 1 büyük soğan

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı un

- 4 su bardağı sebze suyu veya tavuk suyu

- Tuz ve karabiber

Yapılışı

İlk olarak ısırgan otlarını iyice yıkayın ve dikenli bölgeleri dikkatlice temizleyin. Ardından bir tencerede sıvı yağı ısıtıp doğranmış soğanı kavurun. Un ilave edip kavurmaya devam edin.

Sebze suyunu veya tavuk suyunu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Topaklanmaları önlemek için karıştırmaya devam edin. Isırgan otunu eklediğiniz çorbayı kaynatmaya başlayın.

Kaynadıktan sonra kısık ateşe alıp 15-20 dakika daha pişirebilirsiniz. Çorbayı tuz ve karabiberle tatlandırarak isteğinize bağlı olarak limon suyu dökebilirsiniz.