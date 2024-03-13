Canan Karatay uyardı: Sakın yemeyin, 1 tanesi bile zehir saçıyor... Sağlıklı beslenme üzerine açıklamalarıyla gündeme gelen Canan Karatay, bu kez kuruyemiş hakkında uyarılarda bulundu. “1 tane bile yemedim” dedi.

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Ülkemizin sağlıklı beslenme konusunda öncü isimlerinden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kajunun sağlık açısından potansiyel risklerini vurgulayan Karatay, Türkiye'nin zengin fındık, fıstık ve ceviz kaynaklarını hatırlattı.

Beslenmede tercih edilen kuruyemişlerin önemine değinen Karatay, kajunun tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Üzerine sıkılan gaz maddesinin kajuyu zehirleyebileceği konusunda uyarılarda bulunan Karatay, vatandaşları daha sağlıklı seçimler yapmaya teşvik etti.

Bromür gazı sıkıyorlar

Sağlıklı beslenme konusunda sıkça önerilerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez kuru yemişlerin önemine dikkat çekti.

Yurt dışından gelen kuruyemişlerin bozulmaması ve küflenmemesi için bromür gazıyla işlem gördüğünü belirten Karatay, yerel ürünleri tercih etme çağrısı yaptı.

Özellikle Brezilya cevizinin tehlikeli olduğunu vurgulayan Karatay, kajuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Kajunun çoğu zaman ilaçlı olduğunu ifade eden Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" dedi.