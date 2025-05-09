Cannes Film Festivali 2025 ne zaman? 78. Cannes Film Festivali tarihi...

Hüseyin Topuz

Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema tutkunlarını ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

78. Cannes Film Festivali, 13-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Fransa'nın güneyindeki Cannes şehrinde düzenlenecek.

Festivalin jüri başkanlığını, Fransız oyuncu Juliette Binoche üstlenecek.

Festivalin açılış gecesinde, usta oyuncu Robert De Niro'ya Onursal Altın Palmiye ödülü takdim edilecek.

Ayrıca, Scarlett Johansson'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi "Eleanor the Great" de festivalde prömiyer yapacak.

Festivalin resmi seçkisinde, Wes Anderson, Ari Aster ve Richard Linklater gibi tanınmış yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.

Ayrıca, bu yıl rekor sayıda kadın yönetmen de yarışma bölümünde yer alacak.