Çaresizken hangi dua okunur? En çaresiz anlarda okunacak dualar Şüphesiz ki bu dünya bir imtihan dünyasıdır ve Müslümanlar da Allah'ın rızasını kazanmak için imtihan edilirler. En çaresiz hissedilen anda bile Rabb'imizden ümit kesmemek, duayı bırakmamak gerekir. Peki, çaresiz anda hangi dua okunur? Çaresizken okunacak dualar hangileridir? İşte darda, sıkıntıda, çare yokken okunacak dualar...

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Dua, Müslümanların sığınağıdır.

Dünyada başımıza gelen kötülük ve felaketlerden dua ile kurtulmaya çalışırız.

Yalnızca Allah'a el açar, sığınır ve af dileriz. Ümidimizi kesmeyiz.

Bir Müslüman, her zaman Rabbi'nden ümitli ve duacı olmalıdır. En çaresiz anlarda, en dipteyken bile Allah'tan istemekten vazgeçmemelidir.

Öyle ki, Yüce Rabbimiz Hz. Yusuf'u kör kuyulardan çıkarmış, Mısır'a sultan etmiştir. Hz. Yunus'u balığın karnınan çıkarmış, yem olmaktan kurtarmıştır.

Rabbinden umut kesmeyenin yüzü elbet gülecektir.

Bu noktada hayatın bize verdikleri zor gelse de, çaresiz hissettirse de, başka çıkış yolu yokmuş gibi gelse de, vazgeçmemeliyiz.

Peki, çaresiz anlarda hangi dualar okunur? En çaresiz zamanda okunacak dua hangisi? İşte sıkıntı duaları...

Çaresiz anda okunacak dua

"Lâ ilahe illâ ente, sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn".

"Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum."

Huzur için dua

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

Sıkıntı duası

"Lâ ilâhe illâllâhül halimül kerimü sübhanellahi ve tebarekellahû rabbül-'arşil-'azîm vel hamdûlillahi rabbil alemin."

"Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur."

Kurtulmak için dua

‘’La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.’’

"Allah''ım beni tüm sıkıntılarımdan kurtar. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Beni de en hayırlara vesile olacak şekilde arındır."