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Carrefour kurbanlık fiyatları belli oldu! 2025 Carrefour küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyat listesi...

Carrefour kurbanlık fiyatları belli oldu! 2025 Carrefour küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyat listesi... Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için hazırlıklar başladı. Hazırlıklar başlamışken perakende zincirleri arasında yer alan Carrefour, 2025 yılına ait kurbanlık fiyatlarını duyurdu. İşte, 2025 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları…