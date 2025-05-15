Carrefour kurbanlık fiyatları belli oldu! 2025 Carrefour küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyat listesi...

Kurban Bayramı giderek yaklaşırken kurban kesmek isteyen vatandaşlar tarafından fiyatlar konusundaki araştırmalar giderek hız kazanmış durumda.
Her yıl Kurban Bayramı zamanlarında kurbanlık fiyatlarıyla dikkat çeken Carrefour 2025 yılına ait küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını paylaştı.
İslami usullere uygun kesim garantisiyle hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlıkları uygun fiyatlı seçenekleri vatandaşlarla buluşturuyor.
CARREFOUR KURBAN FİYATLARI 2025
Büyükbaş hisse paketi 1/7 (yaklaşık 20-24 kg sakatat dahil) 25.950 TL Kurumlara bağış fiyatı: 19.950 TL 4. gün teslimat fiyatı: 23.950 TL
Küçükbaş kurban paketi (kıvırcık) (yaklaşık 16-20 kg sakatat dahil) 20.950 TL Kurumlara bağış fiyatı: 18.500 TL 4. gün teslimat fiyatı: 19.950 TL
Küçükbaş kurban paketi (karaman) (yaklaşık 12-16 kg sakatat dahil) 17.500 TL Kurumlara bağış fiyatı: 13.950 TL 4. gün teslimat fiyatı: 15.500 TL