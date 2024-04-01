Çelik tencere kullananlar bir daha düşünecek! Meğer o hastalığa davetiye çıkartıyormuş… Mutfakların olmazsa olmazları arasında olan çelik tencereler birçok kişi tarafından tercih edilir. Her mutfakta mutlaka olan bu tencerelerde pişen yemekler bazı durumlarda o hastalıklara davetiye çıkartabiliyormuş. İşte, çelik tencerelerin neden olabileceği o hastalık…

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Her mutfağın olmazsa olmaz malzemeleri arasında tencereler ilk sırada gelir. Birçok çeşidi olan tencereler arasında olan çelik tencereler mutlaka tercih edilen çeşitler arasındadır.

Bu denli tercih edilen paslanmaz çelikten yapılan bu tencereler bazı durumlarda sağlığınız için tehdit oluşturabiliyor.

Yemek pişirme materyallerinin sağlığını doğrudan etkileyen sorunlara yol açabilme ihtimali ise o materyallerin kullanım sıklığına ve pişirme işlemlerine daha fazla dikkat edilmesinin önünü açıyor.

Çelik tencerede yemek yaparken bir kez daha düşüneceksiniz…

Uzmanlar birçok kişinin yaşadığı kansızlık yani aneminin ne yazık ki yemek pişirme materyalleriyle de ilişki olduğunu açıkladı.

Özellikle de çelik tencereler hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar anemi yaşayan kişilerde demir emilimini etkileyen birçok faktör söz konusu olduğunu dile getirdiler. Söz konusu olan alüminyum ve paslanmaz çelik tencereler demir emilimini azaltıcı etkiler sunabileceğini aktardılar.

Bu tür tencerelerde pişirilen etin ve yeşil yapraklı sebze gibi demir açısından zengin besinlerin emilim oranında azaltıcı etkiler doğurdu konusunda uyarılarını yaptılar.

Çelik tencerelerde yemek pişirme konusuna dikkat çeken uzmanlar yemeğin pişirildiği kaplara dikkat edilmesinin oldukça önemli olduğunu aktardılar.