Cemil Tugay kimdir, aslen nereli? CHP İzmir adayı Cemil Tugay biyografisi Cumhuriyet Halk Partisi büyükşehir belediye adaylarını açıklamaya devam ederken, İzmir için pusulada yer alacak isim belli oldu. Siyasi kariyeriyle dikkat çeken Cemil Tugay, CHP İzmir adayı olarak duyuruldu. İzmirliler başta olmak üzere vatandaşlar "Cemil Tugay kimdir" merak ediyor. İşte memleketi, yaşı ve hayatına dair bilgiler...

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Türkiye, yerel seçim kıskacında...

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, belediye başkanlarını seçecek.

Partilerin aday belirleme süreci de devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, beklenen İzmir adayını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen isim Tunç Soyer yerine Cemil Tugay oldu.

İzmirlilerin merakla araştırdığı Cemil Tugay kimdir gündemde yer alıyor.

Cemil Tugay'ın memleketi, ailesi, eğitimi, siyasi kariyeri gibi başlıklar araştırılıyor.

İşte hakkındaki bilgiler haberimizde...

Cemil Tugay kimdir

Cemil Tugay, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.

İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.