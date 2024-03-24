Cetvelin ucundaki bu delik bakın ne işe yarıyor Hepimizin hayatında bir dönem kullandığı cetvellerin üzerindeki küçük deliği fark ettiniz mi? Peki ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kimsenin aklına gelmez. Bakın o deliklerin asıl amacı neymiş...

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Günlük hayatımızda birçok detayla karşılaşıyoruz ve bazılarına anlam veremiyoruz.

Özellikle cetvellerin üzerindeki küçük delikler, ne işe yaradığını merak etmiş olabilirsiniz.

Belki de hiç fark etmemiş olabilirsiniz, ama bu küçük detayların hiçbirinin işlevsiz olmadığını bilmekte fayda var.

Üstelik bazıları, hayat kurtarıcı olabilecek önemli işlevlere sahip olabilir.

Cetvellerin üzerindeki delikler, aslında oldukça işlevsel bir amaç için tasarlanmış.

Cetvelin üzerindeki deliğin asıl amacı...

Cetvellerin üzerindeki bu delikler, aslında oldukça kullanışlıdır. Özellikle cetveyi bir yere asmak istediğinizde işinize yararlar.

Ayrıca, bu deliklere bir kurşun kalem yerleştirerek tam daire çizmek de mümkündür. Böylece, çizim yaparken daha hassas ve doğru sonuçlar elde etmek çok daha kolay olur.