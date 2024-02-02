Cevizi bir gece suda bekletin olacaklara bakın! Meğer hastalıkların şifası ondaymış… Mutfakta birçok noktada harikalar yaratmanıza yardımcı olan cevizin bu faydalarını duyunca şoke olacaksınız. İşte, cevizi bir gece suda bekletip içtiğiniz zaman şifa bulacağınız hastalıklar….

ensonhaber.com

Sağlığa birçok faydası bulunan ceviz aynı zamanda mutfakta tatlılarda, salatalarda, mezelerde harikalar yaratmasıyla oldukça sık tüketiliyor.

Kendisi kadar suyu da oldukça faydalı olan ceviz kilo vermeden, kolesterole kadar birçok hastalığa da şifa oluyor.

Bir bardak suyun içine tam bir ceviz koyarak bir gece bekletmenizin ardından düzenli olarak tükettiğinizde faydalarına sizde inanamayacaksınız. İşte, ceviz suyunun faydaları…

Sinirim sistemi

Düzenli olarak ceviz suyu tüketmek sindirim sistemi için büyük bir destek sağlar. Kabızlık probleminin önüne geçerek gaz ve şişkinlik problemini de önlemeye yardımcı olur.

Adet sancıları

Bu faydası özelliklede adet dönemi ağrılar yüzünden zehir olanları yakından ilgilendiriyor. Düzenli olarak ceviz suyu tüketmek, düzensiz olan ve sancılı geçen adet dönemini düzene sokarak rahat geçirmenizi sağlayabilir.

Kilo alımını engeller

Emzirme döneminde veya hamilelik dönemine olan kadınlar içinde sıkça ceviz suyu önerilir.

Ceviz suyu bu dönemlerde olan kadınlar için fazla kilo alımını önlemede oldukça etkili olacaktır. Emziren annelerde ise ceviz suyundaki vitaminler süt yoluyla bebeğe de geçeceğinden bebekler içinde faydalı olacaktır.

Alzheimer riskini düşürür

Ceviz suyu içerdiği vitaminler ile beyin fonksiyonlarını güçlendirerek ileride olabilecek Alzheimer gibi beyin rahatsızlıkları riskini azaltma etkisi gösterir.

Kilo vermeye yardım eder

Ceviz suyu özellikle de fazla kilodan yana şikayetleri olanlar içinde oldukça faydalıdır. Ceviz suyu, içerdiği protein özleri yardımıyla vücudun yağ yakmasını hızlandırır.

Hızlanan yağ yakmayla birlikte özellikle de istenmeyen bölgelerdeki yağ birikimini bertaraf etmede etkili olabilir.

Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandıran ceviz suyu, kilo vermeye çalışan kişiler için düzenli olarak her sabah aç karnına bir bardak olacak şekilde tüketilmesi önerilir.

Tiroiti düzenler

Evde basitçe hazırlayacağınız bu mucize ile tiroit değerlerini de düzene sokmanız mümkün olacak. Düşük veya yüksek tiroit şikayeti olan kişiler ceviz suyunun şifasında gönül rahatlığıyla yararlanabilirler.

Cilt ve tırnak sağlığında etkili

Ceviz suyu tüketmek, cildin yumuşamasını, sıkılaşmasını sağlayarak sağlıklı bir cilt görünümü elde etmenizi sağlar. Ayrıca sivilce ve akne gibi cilt problemleri yaşayan kişiler için tedavi imkanı da sunar.

Aynı zamanda tırnakların ve saçların güçlenmesi için bakım ürünü olarak da kullanılabilir.

Uyku problemi

Bu birçok derde deva olan cevzi suyu, uyku problemi yaşayanlarında imdadına koşuyor. Sakinleştirici etkisi bulunan ceviz suyunu uyumadan önce düzenli tüketmek, rahat ve etkili bir uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

Kalp ve damar hastalıkları

Ceviz suyu, önemli ölçüde etki sağlayarak kolesterolü dengeler. Bu özelliği ile kalp ve damar hastalıkları için önemli bir yardımcıdır. İçeriğindeki folik asit, bitkisel Omega-3 ve magnezyum gibi vitaminlerle kalp krizi geçirme riskini de düşürür.

Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır. Böylelikle, kendinizi daha enerjik ve dinç hissedersiniz.