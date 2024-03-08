Cezaevinde yasak olan renkler! Asla içeri alınmıyor çünkü... Cezaevlerinin katı kuralları renk konusunda da geçerli. Bazılarına ilginç olan bu yasağın altında mantıklı bir sebep yatıyor.

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Cezaevi, genellikle suç işlemiş kişilerin hüküm giydikleri, cezalarını çektikleri veya tutuklu bulundukları kurumlardır. Cezaevleri, suçlu bulunan bireylerin toplumdan izole edilerek cezalarının infaz edilmesini sağlarlar.

Ülkemizde cezaevleri oldukça resmi kurallara sahiptir. Başta eşitlik olmak üzere aynı çatı altındaki kimseye farklı bir davranış gösterilmez.

Hapishanelerdeki yasaklar, her mahkum için geçerlidir.

İlginç yasaklardan biri de renk konusudur.

Ceza İnfaz Kurumu ve askeri personel üniformalarına benzerlik taşıyan lacivert, mavi, turuncu, siyah ve askeri üniforma renkleri (haki yeşil vb.) eşyalar ile deri niteliği taşıyan eşyalar kuruma kabul edilmemektedir.

Duyanların sebebini merak ettiği bu durum, mantıklı bir sebebe dayanıyor.

Peki, cezaevinde bu renkler neden yasak? İşte mantığı...

Bazı cezaevleri, mahkumların giydiği kıyafetleri standartlaştırarak veya belirli renkleri yasaklayarak güvenlik önlemleri alır. Bu, mahkumların kaçış girişimlerini veya olay çıkarmalarını zorlaştırabilir.

Güvenliği sağlayan memurların mavi, askerlerin ise yeşil kıyafetleri olduğundan, sorun yaşanmaması adına bu renkteki kıyafetler içeri alınmamaktadır.

Belli bir rengin tüm mahkumlar tarafından giyilmesi, personelin mahkumları daha hızlı ve kolayca tanımasını sağlayabilir.