CHP lideri Özgür Özel bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine gelen parti başkanı Özgür Özel'in biyografisi, gündemin yoğun bir şekilde araştırılan konuları arasında yer alıyor. Özel'in aslen nereli olduğu ise merak ediliyor. Manisa'da doğan Özgür Özel'in memleketi bakın neresi...

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2023 yılında yapılan 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için aday olan Özgür Özel, 812 oy ile CHP genel başkanı seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine gelen Özgür Özel, 2011 yılında yapılan seçimlerde milletvekili seçilene kadar serbest eczacılık mesleğini sürdürdü.

Akabinde siyasete atılan Özel, 2009 yılından beri beşi milletvekili, ikisi yerel seçim olmak üzere toplam 7 seçime katıldı.

2024 yılında yerel seçim kampanyası yürüten CHP Lideri Özgür Özel, halkın merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Merak edilen bir konu ise memleketi oldu.

Manisa'da doğan bakın Özgür Özel aslen nereli...

İşte memleketi

49 yaşındaki Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Ancak Üsküp ve Selanik göçmeni bir ailenin çocuğudur.