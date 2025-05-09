Çiçek Dolunayı nedir, ne zaman 2025? Türkiye'den görülecek mi?

Yağmur Uçar
Çiçek Dolunayı (Flower Moon), her yıl mayıs ayında gerçekleşen dolunayın geleneksel adı olarak kullanılıyor.
Bu isim, ilkbaharın sonlarına doğru doğada çiçeklerin yoğun şekilde açmaya başlamasını simgeliyor.
Kuzey Amerika'da yaşayan yerli toplulukların ay döngülerine verdikleri isimlerden gelen Çiçek Dolunayı için geri sayım başladı.
2025 yılında görüleceği tarih merak konusu oldu.
ÇİÇEK DOLUNAYI TARİHİ 2025
2025 yılında Çiçek Dolunayı, 12 Mayıs Pazartesi günü Türkiye saatiyle 19:56'da (UTC 16:56) gerçekleşecek.
Dolunay, 12 Mayıs akşamı gün batımından hemen sonra doğu ufkunda yükselecek.
Çiçek Dolunayı, Türkiye’den çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek.