Ciğerden gelen öksürük geçmiyorsa dikkat! Sebebi sandığınızdan ciddi olabilir...

Artan solunum yolu rahatsızlıklarıyla birlikte öksürük şikayetleri de sıkça gündeme geliyor.

Özellikle ciğerden gelen ve uzun süre geçmeyen öksürükler, basit bir soğuk algınlığından çok daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir.

Uzmanlar, bu tür öksürüğün mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Ciğerden gelen öksürük; bronşit, zatürre, astım, KOAH ya da akciğer enfeksiyonları gibi rahatsızlıkların belirtisi olabilir.

Eğer öksürük 2 haftadan uzun sürüyor, balgamla birlikte seyrediyor veya nefes darlığı yaratıyorsa vakit kaybetmeden bir hekime başvurulması gerekiyor.

Peki, ciğere inen öksürük nasıl geçer? İşte yanıtı...

Öncelikle altta yatan hastalığın teşhis edilmesi büyük önem taşıyor. Doktor kontrolünde verilen ilaçlar dışında; bol sıvı tüketmek, sigara ve dumanlı ortamlardan uzak durmak, odanın nem dengesini korumak öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilir.

Ayrıca bitki çayları ve buhar terapisi de destekleyici yöntemler arasında yer alıyor. Uzmanlar, ciğer kaynaklı öksürüğü önemsememenin ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.