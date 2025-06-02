Çılgın Sayısal Loto çekilişi: 2 Haziran 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 2 Haziran 2025 Pazartesi çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

16 - 29 - 46 - 61 - 80 - 87 Joker: 6 SüperStar: 14