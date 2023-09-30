Cimbom’a Ziyech şoku! Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk edecek. Kritik maçta Ziyech'in forma giyemeyeceği belirtildi. Öte yandan maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlamaya hazırlanıyor. İki takım arasındaki bu karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla bekleniyor.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak 16 puan topladı. Bu sonuçlarla sarı-kırmızılı ekip, lider Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde bulunarak ikinci sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü ise Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 6 puan topladı. Bu sonuçlarla Ankaragücü, 12. sırada yer alıyor. Takım, bu sezonki performansını daha da yukarı taşıyabilmek için Galatasaray karşısında iyi bir sonuç elde etmeye çalışacak.

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak güçlü bir çıkış yakaladı. Ayrıca, son 19 resmi maçında da mağlubiyet yaşamadı.

Karşılaşmaya kısa bir zaman kala arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar ve muhtemel 11’ler…

Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Ankaragücü maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Ankaragücü: Gikiewicz, Hanousek, Radakovic, Mujakic, Hayrullah, Cem, Djokanovic, Efkan, Rodrigues, Morutan, Bajic.

Hakim Ziyech şoku!

Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Hakim Ziyech, Ankaragücü’nün antrenmanında yer almadı. Faslı yıldızın hem bu akşamki Ankaragücü maçında, hem de Şampiyonlar Ligi Manchester United maçında oynamasının zor olduğu söyleniyor.