Cimbom’un transfer şovu Avrupa’yı sarsacak! Yerli Ibrahimovic Galatasaray’da… Sezona güçlü bir kadroyla başlayan Galatasaray, tarihi bir transfere imza atıyor. Sarı-kırmızılılar, geleceğin milli yıldızına kancayı taktı.

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Süper Lig'in köklü ekiplerinden Galatasaray, sezona iddialı bir kadro ile başlamış ve transfer piyasasında önemli adımlar atmıştı.

Geçtiğimiz yaz dönemindeki yıldız transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray, kış transfer piyasasında da benzer bir etki yaratmayı hedefliyor.

Aslanlar, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Zaha, Ziyech, Tete gibi dünya yıldızlarını renklerine bağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, bu sefer de Türk futbolunun geleceğinin parlayan yıldızlarından biri olarak görülen bir ismi kadrolarına katmak üzere tarihi bir anlaşmaya imza atıyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yerli Zlatan Ibrahimovic olarak anılan dünya yıldızının peşinde...

Yerli Zlatan, adım adım Galatasaray'a...

Fotomaç’ta yer alan habere göre; Halil Dervişoğlu’ndan beklediği performansı alamayan Galatasaray, genç milli yıldızın peşinde.

Bundesliga’da sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki Eren Dinkçi’yi renklerine bağlamak istiyor.

Geçtiğimiz yaz sezonunda Werder Bremen’den Heidenheim’a kiralık olarak gelen genç yıldız, tekniğiyle Zlatan Ibrahimovic’e benzetiliyor.

Galatasaray’ın, 3 milyon Euro piyasa değeri olan Eren Dinkçi’ye devre arasında resmi teklif yapacağı iddia edildi.

Genç yıldız bu sezon Alman ekibinde çıktığı 12 maçta 6 gol ve 2 asist kaydetti.