Cinsel hayatınız tehlikede! Bu meslekler cinsel isteksizliğe yol açıyor Mesleklerin ve çalışma şeklinin cinsel hayatı ne kadar etkilediğini biliyor musunuz? Özellikle farklı saatlerde çalışıyorsanız bu sorun kaçınılmaz…

ensonhaber.com

Günlük yaşamımızda düzenli bir uyku-uyanıklık döngüsü, hormon üretimimizi ve genel sağlığımızı düzenlemekte kritik bir rol oynar.

Bu yüzden uykusuzluk, genel sağlık üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilir.

Düzensiz çalışma saatleri, testosteron ve östrojenin üretimini olumsuz etkileyerek cinsel sorunlara davetiye çıkarır.

Yetersiz uyku yorgunluk hissine neden olurken, cinsel isteksizliği ve genel cinsel işlev sorunlarını da tetikleyebilir.

Ayrıca, yapılan araştırmalar sonucunda uyku düzensizliğinin düşük libido ve orgazm sorunları da yol açabileceği ortaya çıktı.

İşte en çok ereksiyon problemi yaşayan meslek grupları…

Cinsel hayatı tehlikeye atan meslekler!

Yapılan bir araştırma sonucunda vardiyalı çalışan ve uyku bozukluğu çeken erkeklerin daha fazla ereksiyon sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

Yani hem gece hem gündüz vardiyalarında çalışması gereken polis, havayolu şirketi çalışanları, sağlık çalışanları ve turizm sektöründe çalışanlar cinsel isteksizlik problemlerine daha sık yakalanabilir.