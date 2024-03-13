Çipli kimlik kartı şifrenizi öğrenin! Kapalı zarfta veriliyor, bakın ne işe yarıyor... Yeni kimlik başvurusunda bulunan vatandaşlara verilen kapalı zarf içindeki şifre merak uyandırıyor. Peki, yeni kimlik şifresi ne işe yarıyor? Çipli kimlik kartı şifresi nerede yazar? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Nüfus cüzdanları teknolojiye uyum sağlamak adına artık "çipli" olarak veriliyor.

Yeni kimlik kartı olarak bilinen bu uygulama, vatandaşlara zorunlu tutuluyor.

Nüfus İşleri Müdürlüğü'nden kimliğini yeniletenler, üzerinde KIOSK yazan kapalı zarf teslim alıyor.

Zarfı açanlar, bir de şifre ile karşılaşıyor.

Kimlik kartı şifresi olan 6 haneli PIN, vatandaşların merak konusu oluyor.

"Yeni kimlik kartı pin aktifleştirme, Çipli kimlik kartı şifre ne işe yarıyor, Tc kimlik kartı PIN kodu ne işe yarar, Kiosk şifresi nedir" gibi sorular sıklıkla araştırılıyor.

Çipli kimlik kartı şifresi ne işe yarar, yanıtı haberimizde...

Kimlik kartı şifresi nedir

Yeni çipli kimlik kartlarımızda 6 haneli bir PIN kodu bulunmaktadır.

Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacaktır.

Çipli kimlik kartı şifresi, Kişiye Özel Şifre Zarfı’ndaki hologramın kazınması ile görülür.

Kart sahipleri, nüfus müdürlüklerinde bulunan Kiosk’larda kart şifrelerini değiştirme, kişisel mesaj seçeneklerini ayarlama ve kart durumunu kontrol etme işlemlerini yapabilir.

Kimlik kartı şifresi ne işe yarar

T.C. vatandaşı olup yeni kimliğe sahip her bireyin özel güvenlik mesajı vardır. Kapalı bir zarfta verilen 6 haneli PIN şifresi, kişisel bilgilerin kontrol edilmesi ve kişiye özel olan güvenlik mesajının değiştirilmesi için kullanılır.

Doğrulama adımlarına sahip yeni kimlik kartı sayesinde, vatandaşlar işlemlerini daha hızlı gerçekleştirir.

Yeni kimlik şifresi, bankalarda kullanılabilir. 6 haneli PIN şifresi, vatandaşların banka işlemlerini rahatça yapabilmesini sağlar.

Noter, tapu, sağlık ve sigorta işlemlerinin kolay gerçekleşmesi için vatandaşlar kimlik şifresiyle doğrulama yapabilir.

Kimlik şifresinin en önemli özelliği elektronik imza niteliği taşımasıdır. Vatandaşlar kimlik şifresini, e-imza özelliği sayesinde tüm elektronik işlemlerde kullanabilir.