Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynayacağı Cluj maçının detayları merak ediliyor. İşte maçın merak edilenleri..

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek Adana Demirspor ikinci eleme turundaki ilk maçında deplasmanda Cluj ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Cluj ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan maçların detaylarını araştırmaya başladı. Bu maç Adana Demirspor için özel bir anlam taşıyor. Adana Demirspor, Cluj maçı ile tarihinde ilk kez Avrupa Kupası maçına çıkacak. Patrick Kluivert yönetiminde yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor yeni transferleri ile güçlenmeye devam ediyor. Futbolseverler UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak olan Cluj - Adana Demirspor maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Cluj - Adana Demirspor maçı ne zaman? Cluj - Adana Demirspor maçı 27 Temmuz 2023 Perşembe (bugün) günü saat 20:30'da Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak. Rövanş maçı ise 3 Ağustos 2023 tarihinde Adana'da oynanacak.