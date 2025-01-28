Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea: Hepsi geri toplatılıyor...

Yağmur Dinç

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika tarafından üretilen çeşitli içeceklerde aşırı klorat seviyeleri bulunduğunu açıkladı.

Bu nedenle 328 GE-338 GE üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içecekler toplatılmaya başlandı.

FASFC, tüketicilere bu ürünleri tüketmemeleri yönünde çağrı yaparken, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceğini belirtti.

6 ÜLKE ETKİLENDİ

Belçika’nın Gent şehrindeki tesislerde üretilen bu ürünlerin yalnızca Belçika’da değil, aynı zamanda Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’a da gönderildiği ifade edildi.

KLORAT NEDİR

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işleme süreçlerinde kullanılması sonucu oluşuyor. Yüksek miktarlarda tüketildiğinde sağlığa zararlı etkiler gösterebiliyor.