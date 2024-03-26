Çok mutlular: İskandinav ülkeleri hangileridir? İskandinavya haritası

İskandinavya, Kuzey Avrupa'da, kendisini oluşturan halklar arasında güçlü tarihi, kültürel ve dilsel bağları olan bir alt bölgedir.
İskandinav ülkeleri; yüksek refah seviyeleri, muhteşem doğal güzellikleri ve en çok da mutlu insanları ile nam salmıştır.
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İskandinav ülkeleri genellikle güçlü sosyal refah sistemlerine sahiptir. Bu sistemler, geniş kapsamlı sağlık hizmetleri, eğitim, çocuk bakımı ve sosyal yardım gibi hizmetler sağlar.
Bu ülkelerde gelir eşitsizliği oldukça düşüktür ve refah seviyesi yüksektir.
Peki, İskandinav ülkeleri hangisidir? İskandinavya yarımadası nerede? İşte haritası...
İskandinav ülkeleri hangileridir?
İskandinav ülkeleri Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda ve Finlandiya olarak listelenebilir.
İskandinavya neresidir?
İskandinavya, Avrupa'nın kuzeyinde yer alan yarımadadır.
İskandinav Yarımadasının batı kesiminde Norveç doğu kesiminde ise İsveç yer alır. 1850 km uzunluğundaki yarımadanın yüzölçümü 777.000 km²'dir.
İskandinav Yarımadası haritası