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Çok mutlular: İskandinav ülkeleri hangileridir? İskandinavya haritası

Çok mutlular: İskandinav ülkeleri hangileridir? İskandinavya haritası Dünyanın en mutlu olarak bilinen İskandinavlar, yarımada bölgesinde yaşamaktadırlar. İskandinav ülkeleri ve hakkındaki bilgiler coğrafi ve kültürel olarak merak edilmektedir. Peki, İskandinav ülkeleri hangileridir? İskandinavya nerede? İşte haritası...