Çorabın içine 1 yaprak koyun, o dertten kurtulun... Baş ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı... Ve tabii ki, diz ve bacak ağrıları. Hayatımızın bir parçası haline gelmiş bu rahatsızlıklarla mücadele etmek için herkes farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntem ağrıları kökünden söküp atacak…

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Mevsim değişiklikleri veya bazı dönemlerde diz ve bacak ağrılarıyla baş etmek gerçek bir sınav olabilir.

Özellikle romatizması olanlar için, bu zamanlar gerçekten de bir kabusa dönüşebilir.

Birçok tedavi yöntemi denense de, bazen istenilen sonuca varmak zor olabilir.

Instagram hesabında paylaştığı değerli bilgilerle tanınan Ayşe, diz ve bacak ağrısı çekenler için adeta bir kurtarıcı olacak.

Son paylaşımında, saniyelik ancak etkisi inanılmaz olan bir yöntemi takipçileriyle paylaştı.

Tek yapmanız gereken çorabınızın içine bir yaprak koymak ve etkisini hissetmek.

Ağrıları bıçak gibi kesiyor

Sağlığa olan faydalarıyla bilinen defne yaprağının bir etkisi daha ortaya çıktı. Diz ve bacak ağrılarından muzdarip olanlar için artık bir umut ışığı daha var.

Tek yapmanız gereken bir adet defne yaprağını çorabınızın içine topuğunuza doğru yerleştirmek.

Ancak, işin sırrı burada bitmiyor. Defne yaprağının etkisinin tam olarak hissedilebilmesi için doğru zamanı seçmek de önemli. Genellikle uyku saatleri tercih ediliyor çünkü günlük aktiviteler sırasında yaprak kırılabilir ve istenilen etkiyi göstermeyebilir.