Corsa, Astra, Mokka… Opel müjdeyi verdi: Ayda 12.500 TL taksitle…

Haber Merkezi

Alman otomotiv devi Opel, Nisan 2025 kampanyasını resmen duyurdu.

Popüler modellerinde geçerli olacak kampanyayla, sıfır araç sahibi olmayı hayal eden tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

Nisan ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, belirli modellerde sıfır faizle ödeme kolaylığı ve uygun vadeler sunulacak.

Yeni Corsa, Astra ve Mokka gibi sevilen modellerin yer aldığı kampanya, hem şehir içi hem uzun yol performansı arayan sürücüler için cazip fırsatlar sunuyor.

OPEL NİSAN 2025 KAMPANYASI

Opel’in en çok tercih edilen binek modellerinden Corsa, Astra ve Yeni Mokka, 150 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi avantajıyla sunuluyor.

Elektrikli araçlara yönelenler için de Opel cephesinden sevindirici haber geldi. Corsa Elektrik “GS” ve Astra Elektrik “Ultimate” ile “GS” donanım seviyeleri, 250 bin TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi imkanıyla satışta.

TİCARİ ARAÇLARDA ESNEK SEÇENEKLER

İşletmeler ve ticaretle uğraşanlar da unutulmadı. Opel’in Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van modelleri için iki ayrı seçenek bulunuyor:

300 bin TL’ye 12 ay vade, %0 faiz

700 bin TL’ye 12 ay vade, %2,79 faiz

Elektrikli Combo modeli için ise 250 bin TL’ye 12 ay, %0 faiz avantajı sağlanıyor. Daha büyük ticari çözümler arayanlara hitap eden Movano, 250 bin TL için 12 ay %0 faizli, ya da 600 bin TL’ye 12 ay %2,99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.