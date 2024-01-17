Covid geçirmeyenlerin sırrı çözüldü! Bakın neden hiç hasta olmamışlar… Covid-19 ile alakalı yapılan son araştırma şaşırttı. Araştırmanın sonuçlarına göre bakın Covid’e yakalanmayanların sırrı çözüldü. İşte, o sır…

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Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden akademisyenler yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan bu araştırma ile Covid-19 geçirmeme nedenleri üzerine gerçekleştirildi.

Samsun Bafra’da gerçekleştirilen araştırmaya toplam 18 yaş ve üzerinde 2.958 kişi katılım sağladı. Covit-19’a yakalanmayanlar kontrol grubu arasındaki farklılıkların incelendiği çalışma, uluslararası bir dergide de yayımlandı.

Yapılan araştırma kapsamında Covid-19 geçirmeme olasılığı, ev hanımları, ortaokul ve daha düşük eğitim düzeyine sahip olanlar, kırsalda yaşayanlar, kombine aşı olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, daha az öğün beslenenler, daha çok meyve yiyenler, N95 maskesi kullananlar, hayvan besleyenler ve Kovit-19’la ilgili haberleri takip etmeyenlerde görüldü.

Evcil hayvanları olanlar daha az yakalandı…

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Onur Öztürk, yaptıkları araştırma ile ilgili bilgi verirken, çalışmanın literatürde nadir görülen bir yaklaşımı temsil ettiğini ifade etti.

Ayrıca Öztürk, evcil hayvan besleyen bireylerin, Covid-19'a daha az yakalandığı ya da hiç yakalanmadığı gözlemlerinin çalışma sonuçları arasında yer aldığını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise yaptıkları bu çalışmanın pandemi zamanında Covid-19 bulaşma nedenleri üzerine pek çok çalışmanın tersine, ana soru olarak 'Kovid geçmeyenler neden Kovid geçirmediler' sorusunun ele aldığını vurguladı. Araştırma sonuçlarına göre, evcil hayvan besleyen kişilerin Kovid-19'a karşı daha dirençli oldukları ve hayata daha olumlu baktıkları gözlemlendi.