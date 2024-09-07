Cristiano Ronaldo’dan bir rekor daha! Yine futbol tarihine geçti... Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor. Efsane futboluyla bir kez daha tarih yazmayı başardı. Ulaştığı gol sayısıyla dünya futbol tarihinde ilki başardı...

Editör: Seda Yeşilyurt

Futbol denilince akla gelen ilk isim şüphesiz Cristiano Ronaldo olur. Kırdığı rekorlarla adını tarihe yazdırmayı başaran Ronaldo yeni bir rekora daha imza attı.

Gelmiş geçmiş tüm futbolcuları gerisinde bırakarak futbol tarihinin en çok gol atam futbolcusu olmayı başaran isim gol sayısıyla hayret ettirdi.

Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Portekiz, Hırvatistan karşılaşmasında Portekiz’e galibiyeti getiren goller arasında olan ve 34. dakikada Ronaldo’nu attığı o gol bir kez daha adını tarihe yazdırmayı başarmasına neden oldu.

FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK OLDU

Cristiano Ronaldo, milli maçta attığı gol ile kariyerinin 900. golünü atarken aynı zamanda futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu olma unvanını da kazanmış oldu.

Portekiz Milli Takımı’nın kaptanı ayrıca 209 milli maçta attığı 131 golle de zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Ezeli rakibi Lionel Messi bu listede de Ronaldo’nun arkasında ikinci sırada bulunuyor.