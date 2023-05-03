Cudi ve Gabar nerede, hangi ilde? Cudi ve Gabar Dağı nereye bağlı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Toplu Açılış Töreni’nde verdiği yeni petrol keşfi müjdesi vatandaşları heyecanlandırdı. Cudi ve Gabar’da keşfedilen petrol rezervi sonrası Gabar ve Cudi Dağı araştırmaları hız kazandı. Peki Cudi ve Gabar nerede? Cudi ve Gabar Dağı hangi ilde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Konya’da katıldığı Toplu Açılış Töreni’nde müjdeleri sıraladı. Gabar Dağı’nda petrol müjdesini “Şimdi yeni müjde açıklayacağım. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol bulduk.” sözleriyle duyurdu. Cizre’ye 20 km mesafedeki bu rezervin güçlü kaliteye sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “100 kuyu ile 100 bin varil kapasitesine ulaşacağız.” Dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın petrol rezervi müjdesinin ardından Gabar ve Cudi Dağ’ı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Cudi ve Gabar nerede, hangi ilde? Cudi ve Gabar Dağı nereye bağlı? İşte merak edilenler… Cudi Dağı nerede? Cudi Dağı, Şırnak ilinin Silopi ilçesinde yer alıyor. 2.144 metre yüksekliğe sahip olan Cudi Dağı’nın, Tufan'dan sonra Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olduğuna inanılır. Türkiye-Irak sınırına 15 km yakınlıkta ve elips şeklinde olan Cudi Dağı üzerinde 2.000 metreyi aşan dört doruk bulunur. Bunlardan 2.017 metre yükseklikte olanı "Nuh Peygamber Ziyaret Tepesi" olarak anılır. Gabar Dağı nerede? Gabar Dağı, Doğu Anadolu Bölgesi Şırnak’ta yer alan bir dağdır. Türkiye- Irak sınırı hattında bulunuyor. Gabar Dağı’nın batı ve güneyinden Dicle Nehri geçer. Güneydoğusunda Cudi Dağı, kuzeyinde Eruh Dağları bulunur.